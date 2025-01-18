Марта Костюк и Паула Бадоса обменялись холодным рукопожатием после матча АО-2025

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса и представительница Украины Марта Костюк обменялись холодным рукопожатием после матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу испанской спортсменки.

Фото: Кадр из трансляции

В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025 Паула Бадоса встретится с Ольгой Данилович из Сербии.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.