Марта Костюк и Паула Бадоса обменялись холодным рукопожатием после матча АО-2025
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12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса и представительница Украины Марта Костюк обменялись холодным рукопожатием после матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу испанской спортсменки.
Фото: Кадр из трансляции
Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 04:45 МСК
12
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|4
|6
|
|6
|3
18
Марта Костюк
М. Костюк
В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025 Паула Бадоса встретится с Ольгой Данилович из Сербии.
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.
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