Бадоса — о рукопожатии с Костюк: я непричастна к её переживаниям, связанным с Украиной

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала холодное рукопожатие с представительницей Украины Мартой Костюк после матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2025.
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«Скорее это связано с ней самой. Думаю, у неё есть непростые переживания, связанные с Украиной и с тем, что она часто говорит. Я к этому непричастна. Кажется, здесь сошлись сразу несколько факторов: она проиграла сложный матч, а условия действительно были тяжёлыми для нас обоих. В итоге всё это наложилось одно на другое. По моему мнению, ничего личного в этом нет», — сказала Бадоса на пресс-конференции.
Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Бадосы. В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025 испанка встретится с Ольгой Данилович из Сербии.
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