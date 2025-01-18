Бадоса — о рукопожатии с Костюк: я непричастна к её переживаниям, связанным с Украиной

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала холодное рукопожатие с представительницей Украины Мартой Костюк после матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«Скорее это связано с ней самой. Думаю, у неё есть непростые переживания, связанные с Украиной и с тем, что она часто говорит. Я к этому непричастна. Кажется, здесь сошлись сразу несколько факторов: она проиграла сложный матч, а условия действительно были тяжёлыми для нас обоих. В итоге всё это наложилось одно на другое. По моему мнению, ничего личного в этом нет», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Бадосы. В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025 испанка встретится с Ольгой Данилович из Сербии.