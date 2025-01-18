Рыбакина — Ястремская: во сколько начало, где смотреть матч третьего круга AO-2025

Сегодня, 18 января, чемпионка одного турнира «Большого шлема», казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сразится с 33-й ракеткой мира представительницей Украины Даяной Ястремской за выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Этот поединок начнётся приблизительно в 6:00 мск.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступны в тематических группах во «ВКонтакте».

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.