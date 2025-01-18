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В.Кудерметова — Хаддад-Майя: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга АО-2025

В.Кудерметова — Хаддад-Майя: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга АО-2025
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Сегодня, 18 января, российская теннисистка 75-я ракетка мира Вероника Кудерметова сразится с 17-м номером рейтинга WTA из Бразилии Беатрис Хаддад-Майей за выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Этот матч начнётся ориентировочно в 6:30 мск.

Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 06:30 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
17
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
75
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова – Беатрис Хаддад-Майя в третьем круге Australian Open — 2025.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

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