В.Кудерметова — Хаддад-Майя: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга АО-2025
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Сегодня, 18 января, российская теннисистка 75-я ракетка мира Вероника Кудерметова сразится с 17-м номером рейтинга WTA из Бразилии Беатрис Хаддад-Майей за выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Этот матч начнётся ориентировочно в 6:30 мск.
Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 06:30 МСК
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Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Не начался
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Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова – Беатрис Хаддад-Майя в третьем круге Australian Open — 2025.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.
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