В.Кудерметова — Хаддад-Майя: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга АО-2025

Сегодня, 18 января, российская теннисистка 75-я ракетка мира Вероника Кудерметова сразится с 17-м номером рейтинга WTA из Бразилии Беатрис Хаддад-Майей за выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Этот матч начнётся ориентировочно в 6:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова – Беатрис Хаддад-Майя в третьем круге Australian Open — 2025.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.