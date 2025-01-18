Арина Соболенко продлила лучшую победную серию на хардовых ТБШ за последние пять лет

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в третьем круге Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде переиграла в двух партиях 42-ю в рейтинге WTA датчанку Клару Таусон — 7:6 (7:5), 6:4.
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Эта победа стала для Соболенко 17-й подряд на турнирах «Большого шлема» с хардовым покрытием — Australian Open и US Open. Последнее поражение на этих турнирах Арина потерпела в сентябре 2023 года в финале US Open — 2023, уступив американке Кори Гауфф в трёх сетах — 6:2, 3:6, 2:6.
Как сообщает OptaAce, это лучшая победная серия на хардовых ТБШ в женском одиночном разряде с 2019 года после серии японской теннисистки Наоми Осаки.
В четвёртом круге Australian Open — 2025 Соболенко сыграет с 15-й ракеткой мира 17-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой.
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