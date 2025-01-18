Алекс Михельсен — Карен Хачанов: американец забрал первый сет в третьем круге AO-2025

В ночь с 17 на 18 января мск в австралийском Мельбурне проходит матч третьего круга Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде между 19-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым и 42-м в рейтинге ATP американцем Алексом Михельсеном. Первая партия осталась за Михельсеном со счётом 6:3.
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Теннисисты брали свою подачу до счёта 4:3 в пользу Михельсена. Решающим стал восьмой гейм на подаче Хачанова, который Карен отдал со счёта 40:15 в свою пользу. В девятом гейме российский теннисист отыграл один сет-пойнт, но уступил со второго.
Победитель матча Михельсен — Хачанов в четвёртом круге сыграет с сильнейшим в противостоянии Франсиско Серундоло (Аргентина) — Алекс де Минор (Австралия).
Видео: Сын Карена Хачанова смеётся над папиной подачей
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