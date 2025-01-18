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Алекс Михельсен — Карен Хачанов: американец забрал первый сет в третьем круге AO-2025

Алекс Михельсен — Карен Хачанов: американец забрал первый сет в третьем круге AO-2025
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В ночь с 17 на 18 января мск в австралийском Мельбурне проходит матч третьего круга Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде между 19-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым и 42-м в рейтинге ATP американцем Алексом Михельсеном. Первая партия осталась за Михельсеном со счётом 6:3.

Australian Open (м). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 03:15 МСК
Алекс Михельсен
42
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		0
3 		3
             
Карен Хачанов
19
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Теннисисты брали свою подачу до счёта 4:3 в пользу Михельсена. Решающим стал восьмой гейм на подаче Хачанова, который Карен отдал со счёта 40:15 в свою пользу. В девятом гейме российский теннисист отыграл один сет-пойнт, но уступил со второго.

Победитель матча Михельсен — Хачанов в четвёртом круге сыграет с сильнейшим в противостоянии Франсиско Серундоло (Аргентина) — Алекс де Минор (Австралия).

Календарь Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде

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