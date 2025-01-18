Алекс Михельсен — Карен Хачанов: медицинский тайм-аут Алекса во втором сете на AO-2025

В ночь с 17 на 18 января мск в австралийском Мельбурне проходит матч третьего круга Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде между 19-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым и 42-м в рейтинге ATP американцем Алексом Михельсеном. Первая партия осталась за Михельсеном со счётом 6:3.

На старте второго сета Карен Хачанов выиграл три гейма подряд, один из них — с брейком. При счёте 3:0 в пользу Хачанова Михельсен взял медицинский тайм-аут. В трёх первых геймах второго сета американец выиграл только два мяча — по одному во втором и третьем геймах.

Победитель матча Михельсен — Хачанов в четвёртом круге сыграет с сильнейшим в противостоянии Франсиско Серундоло (Аргентина) — Алекс де Минор (Австралия).

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