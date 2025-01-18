Алекс Михельсен — Карен Хачанов: россиянин проиграл второй сет в третьем круге AO-2025

В ночь с 17 на 18 января мск в австралийском Мельбурне проходит матч третьего круга Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде между 19-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым и 42-м в рейтинге ATP американцем Алексом Михельсеном. После двух партий счёт 2:0 в пользу Михельсена — 6:3, 7:6 (7:5).

Второй сет остался за американцем со счётом 7:6 (7:5). Хачанов стартовал с трёх выигранных геймов подряд с одним брейком, после чего его соперник взял медицинский тайм-аут. После оказания помощи Михельсен вернулся в игру, начал брать свои подачи, а в седьмом гейме при счёте 4:2 в пользу Хачанова оформил обратный брейк. До счёта 6:6 соперники брали свои подачи. На тай-брейке после равной борьбы до счёта 6:5 Михельсену удалось выиграть сетбол на подаче соперника.

Победитель матча Михельсен — Хачанов в четвёртом круге сыграет с сильнейшим в противостоянии Франсиско Серундоло (Аргентина) — Алекс де Минор (Австралия).

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