Алекс Михельсен — Карен Хачанов: россиянин проиграл второй сет в третьем круге AO-2025

В ночь с 17 на 18 января мск в австралийском Мельбурне проходит матч третьего круга Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде между 19-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым и 42-м в рейтинге ATP американцем Алексом Михельсеном. После двух партий счёт 2:0 в пользу Михельсена — 6:3, 7:6 (7:5).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 5
|2
Второй сет остался за американцем со счётом 7:6 (7:5). Хачанов стартовал с трёх выигранных геймов подряд с одним брейком, после чего его соперник взял медицинский тайм-аут. После оказания помощи Михельсен вернулся в игру, начал брать свои подачи, а в седьмом гейме при счёте 4:2 в пользу Хачанова оформил обратный брейк. До счёта 6:6 соперники брали свои подачи. На тай-брейке после равной борьбы до счёта 6:5 Михельсену удалось выиграть сетбол на подаче соперника.
Победитель матча Михельсен — Хачанов в четвёртом круге сыграет с сильнейшим в противостоянии Франсиско Серундоло (Аргентина) — Алекс де Минор (Австралия).
Видео: Хачанов и Алькарас оттачивают футбольные навыки теннисным мячом
- 18 января 2025
-
05:30
-
04:58
-
04:56
-
04:09
-
03:51
-
03:30
-
03:08
-
03:00
-
02:30
-
02:00
-
00:30
-
00:30
-
00:09
-
00:00
-
00:00
- 17 января 2025
-
22:00
-
21:52
-
21:00
-
20:50
-
20:38
-
19:47
-
19:38
-
19:30
-
18:58
-
18:55
-
18:42
-
18:32
-
18:23
-
17:55
-
17:37
-
17:30
-
17:27
-
17:18
-
16:59
-
16:57