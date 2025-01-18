Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алекс Михельсен — Карен Хачанов: россиянин проиграл второй сет в третьем круге AO-2025

Алекс Михельсен — Карен Хачанов: россиянин проиграл второй сет в третьем круге AO-2025
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 17 на 18 января мск в австралийском Мельбурне проходит матч третьего круга Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде между 19-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым и 42-м в рейтинге ATP американцем Алексом Михельсеном. После двух партий счёт 2:0 в пользу Михельсена — 6:3, 7:6 (7:5).

Australian Open (м). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 03:15 МСК
Алекс Михельсен
42
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 5 2
             
Карен Хачанов
19
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Второй сет остался за американцем со счётом 7:6 (7:5). Хачанов стартовал с трёх выигранных геймов подряд с одним брейком, после чего его соперник взял медицинский тайм-аут. После оказания помощи Михельсен вернулся в игру, начал брать свои подачи, а в седьмом гейме при счёте 4:2 в пользу Хачанова оформил обратный брейк. До счёта 6:6 соперники брали свои подачи. На тай-брейке после равной борьбы до счёта 6:5 Михельсену удалось выиграть сетбол на подаче соперника.

Победитель матча Михельсен — Хачанов в четвёртом круге сыграет с сильнейшим в противостоянии Франсиско Серундоло (Аргентина) — Алекс де Минор (Австралия).

Календарь Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде

Видео: Хачанов и Алькарас оттачивают футбольные навыки теннисным мячом

Материалы по теме
Алекс Михельсен — Карен Хачанов: медицинский тайм-аут Алекса во втором сете на AO-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android