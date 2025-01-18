Швёнтек обыграла Радукану и вышла в 1/8 финала Australian Open — 2025

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче второго круга она в двух сетах обыграла представительницу Великобритании Эмму Радукану (61-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. Швёнтек дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12 заработанных. Её соперница выполнила один эйс при четырёх двойных ошибках.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.