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Алекс Михельсен — Карен Хачанов, результат матча 17 января 2025, счет 3:0 (6:3, 7:6 (7:5), 6:2), 3-й круг Australian Open

Карен Хачанов проиграл Алексу Михельсену в третьем круге Australian Open — 2025
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В ночь с 17 на 18 января мск в австралийском Мельбурне завершился матч третьего круга Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде между 19-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым и 42-м в рейтинге ATP американцем Алексом Михельсеном. Победа в трёх партиях осталась за Михельсеном — 6:3, 7:6 (7:5), 6:2.

Australian Open (м). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 03:15 МСК
Алекс Михельсен
42
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 5 2
             
Карен Хачанов
19
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. Хачанов 14 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один из трёх брейк-пойнтов. Михельсен выполнил восемь эйсов при четырёх двойных ошибках и выиграл за матч четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В четвёртом круге Australian Open — 2025 Алекс Михельсен сыграет с победителем матча между 31-й ракеткой мира Франсиско Серундоло (Аргентина) и восьмым в рейтинге ATP Алексом де Минором (Австралия).

Календарь Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде

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