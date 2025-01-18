Карен Хачанов проиграл Алексу Михельсену в третьем круге Australian Open — 2025

В ночь с 17 на 18 января мск в австралийском Мельбурне завершился матч третьего круга Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде между 19-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым и 42-м в рейтинге ATP американцем Алексом Михельсеном. Победа в трёх партиях осталась за Михельсеном — 6:3, 7:6 (7:5), 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. Хачанов 14 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один из трёх брейк-пойнтов. Михельсен выполнил восемь эйсов при четырёх двойных ошибках и выиграл за матч четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В четвёртом круге Australian Open — 2025 Алекс Михельсен сыграет с победителем матча между 31-й ракеткой мира Франсиско Серундоло (Аргентина) и восьмым в рейтинге ATP Алексом де Минором (Австралия).

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