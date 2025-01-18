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Эмма Наварро — Онс Жабер, результат матча 18 января 2025, счет 2:1 (6:4, 3:6, 6:4), 3-й круг Australian Open — 2025

Эмма Наварро обыграла Онс Жабер и вышла в четвёртый круг Australian Open — 2025
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В ночь с 17 на 18 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч третьего круга в женском одиночном разряде между восьмой ракеткой мира американкой Эммой Наварро и 39-й в мировом рейтинге Онс Жабер из Туниса. Встреча закончилась победой Наварро в трёх сетах — 6:4, 3:6, 6:4.

Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 03:40 МСК
Эмма Наварро
8
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 4
         
Онс Жабер
39
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
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