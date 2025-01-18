Эмма Наварро обыграла Онс Жабер и вышла в четвёртый круг Australian Open — 2025

В ночь с 17 на 18 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч третьего круга в женском одиночном разряде между восьмой ракеткой мира американкой Эммой Наварро и 39-й в мировом рейтинге Онс Жабер из Туниса. Встреча закончилась победой Наварро в трёх сетах — 6:4, 3:6, 6:4.