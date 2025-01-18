В мужской сетке Australian Open — 2025 не осталось ни одного российского игрока

После поражения 19-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова от 42-го в рейтинге ATP американцем Алекса Михельсена (3:6, 6:7 (5:7), 2:6) в матче третьего круга Australian Open — 2025 в сетке турнира в мужском одиночном разряде не осталось ни одного игрока из России.

Всего в основной сетке одиночного AO-2025 сыграли пятеро россиян — помимо Хачанова это Даниил Медведев (пятый в рейтинге ATP), Андрей Рублёв (девятый в рейтинге ATP), Роман Сафиуллин (63-й в рейтинге ATP) и Павел Котов (97-й в рейтинге ATP). Медведев выбыл из розыгрыша во втором круге, Рублёв, Сафиуллин и Котов — в первом.

В парной сетке Australian Open — 2025 также нет российских игроков после поражения дуэта с участием Романа Сафиуллина в первом круге.

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