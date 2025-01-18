Юлия Путинцева — Дарья Касаткина: россиянка выиграла первый сет

Сегодня, 18 января, 10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина проводит матч с 23-й ракеткой мира из Казахстана Юлией Путинцевой за выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Первый сет завершился в пользу россиянки — 7:5.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Юлия Путинцева — Дарья Касаткина в третьем круге Australian Open — 2025. Счёт личных встреч перед этим матчем был 2-1 в пользу Касаткиной.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

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