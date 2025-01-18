Дарья Касаткина в двух сетах обыграла Юлию Путинцеву и вышла в 1/8 финала АО-2025

Сегодня, 18 января, 10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина проводила матч с 23-й ракеткой мира из Казахстана Юлией Путинцевой за выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Встреча завершилась победой россиянки со счётом 7:5, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. За это время Касаткина сделала один эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять из пяти брейк-пойнтов. Её соперница ни смогла сделать ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных.

В следующем круге Касаткина сыграет с Эммой Наварро из США.