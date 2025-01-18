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Дарья Касаткина в двух сетах обыграла Юлию Путинцеву и вышла в 1/8 финала АО-2025

Дарья Касаткина в двух сетах обыграла Юлию Путинцеву и вышла в 1/8 финала АО-2025
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Сегодня, 18 января, 10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина проводила матч с 23-й ракеткой мира из Казахстана Юлией Путинцевой за выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Встреча завершилась победой россиянки со счётом 7:5, 6:1.

Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 05:10 МСК
Юлия Путинцева
23
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. За это время Касаткина сделала один эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять из пяти брейк-пойнтов. Её соперница ни смогла сделать ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных.

В следующем круге Касаткина сыграет с Эммой Наварро из США.

Турнирная сетка Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде
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