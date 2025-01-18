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Ни один теннисист из России не вышел в четвёртый круг ТБШ впервые с 2019 года

Ни один теннисист из России не вышел в четвёртый круг ТБШ впервые с 2019 года
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Все пять российских теннисистов, сыгравших в основной сетке хардового турнира «Большого шлема» Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде, завершили своё участие в турнире. Лучший результат среди соотечественников показал 19-й в рейтинге ATP Карен Хачанов, который выбыл на стадии третьего круга.

Пятая ракетка мира Даниил Медведев проиграл на AO-2025 во втором круге, Андрей Рублёв (девятый в рейтинге), Роман Сафиуллин (63-й в рейтинге) и Павел Котов (97-й в рейтинге) — в первом круге.

Это первый случай за 23 последних турнира «Большого шлема», когда ни один российский игрок не смог выйти в четвёртый круг мужской одиночной сетки. В прошлый раз такое случилось на Уимблдоне-2019.

Календарь Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде

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