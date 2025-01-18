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Дарья Касаткина сыграет с Эммой Наварро в 1/8 финала Australian Open — 2025

Дарья Касаткина сыграет с Эммой Наварро в 1/8 финала Australian Open — 2025
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10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина в четвёртом круге Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде встретится с восьмой в рейтинге WTA американкой Эммой Наварро.

Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 05:10 МСК
Юлия Путинцева
23
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

В матче третьего круга AO-2025 Касаткина переиграла в двух сетах 23-ю ракетку мира Юлию Путинцеву, выступающую под флагом Казахстана, — 7:5, 6:1. Чуть ранее Наварро победила в трёх партиях 39-ю в мировом рейтинге Онс Жабер из Туниса — 6:4, 3:6, 6:4.

Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 03:40 МСК
Эмма Наварро
8
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 4
         
Онс Жабер
39
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

Встреча Касаткиной и Наварро ориентировочно состоится в ночь с 18 на 19 января мск, её начало запланировано на 3:00 мск. Победитель этого матча в четвертьфинале может сыграть со второй ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши.

Календарь Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде

Видео: Андреева и Касаткина потренировались вместе в Барселоне

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