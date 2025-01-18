Дарья Касаткина сыграет с Эммой Наварро в 1/8 финала Australian Open — 2025

10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина в четвёртом круге Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде встретится с восьмой в рейтинге WTA американкой Эммой Наварро.

В матче третьего круга AO-2025 Касаткина переиграла в двух сетах 23-ю ракетку мира Юлию Путинцеву, выступающую под флагом Казахстана, — 7:5, 6:1. Чуть ранее Наварро победила в трёх партиях 39-ю в мировом рейтинге Онс Жабер из Туниса — 6:4, 3:6, 6:4.

Встреча Касаткиной и Наварро ориентировочно состоится в ночь с 18 на 19 января мск, её начало запланировано на 3:00 мск. Победитель этого матча в четвертьфинале может сыграть со второй ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши.

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