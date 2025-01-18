Дарья Касаткина сыграет с Эммой Наварро в 1/8 финала Australian Open — 2025
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10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина в четвёртом круге Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде встретится с восьмой в рейтинге WTA американкой Эммой Наварро.
Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 05:10 МСК
23
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
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10
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
В матче третьего круга AO-2025 Касаткина переиграла в двух сетах 23-ю ракетку мира Юлию Путинцеву, выступающую под флагом Казахстана, — 7:5, 6:1. Чуть ранее Наварро победила в трёх партиях 39-ю в мировом рейтинге Онс Жабер из Туниса — 6:4, 3:6, 6:4.
Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 03:40 МСК
8
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 1
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|6
|4
39
Онс Жабер
О. Жабер
Встреча Касаткиной и Наварро ориентировочно состоится в ночь с 18 на 19 января мск, её начало запланировано на 3:00 мск. Победитель этого матча в четвертьфинале может сыграть со второй ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши.
Видео: Андреева и Касаткина потренировались вместе в Барселоне
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