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Елена Рыбакина — Даяна Ястремская, результат матча 18 января 2025, счет 2:0 (6:3, 6:4), 3-й круг Australian Open — 2025

Елена Рыбакина переиграла Даяну Ястремскую и вышла в четвёртый круг Australian Open — 2025
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В ночь с 17 на 18 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч третьего круга в женском одиночном разряде между седьмой ракеткой мира Еленой Рыбакиной, выступающей за Казахстан, и 33-й в мировом рейтинге украинкой Даяной Ястремской. Встреча закончилась победой Рыбакиной в двух сетах — 6:3, 6:4.

Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 06:10 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Даяна Ястремская
33
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Рыбакина дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. Ястремская выполнила пять эйсов при восьми двойных ошибках и выиграла за матч один брейк-пойнт из четырёх полученных.

В четвёртом круге Елена Рыбакина сыграет с победительницей матча между двумя американками — 11-й ракеткой мира Даниэль Коллинз и 14-й в рейтинге Мэдисон Киз.

Календарь Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде

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