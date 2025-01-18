Елена Рыбакина переиграла Даяну Ястремскую и вышла в четвёртый круг Australian Open — 2025

В ночь с 17 на 18 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч третьего круга в женском одиночном разряде между седьмой ракеткой мира Еленой Рыбакиной, выступающей за Казахстан, и 33-й в мировом рейтинге украинкой Даяной Ястремской. Встреча закончилась победой Рыбакиной в двух сетах — 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Рыбакина дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. Ястремская выполнила пять эйсов при восьми двойных ошибках и выиграла за матч один брейк-пойнт из четырёх полученных.

В четвёртом круге Елена Рыбакина сыграет с победительницей матча между двумя американками — 11-й ракеткой мира Даниэль Коллинз и 14-й в рейтинге Мэдисон Киз.

Видео: Рублёв трогает Рыбакину за волосы на фотосессии команды WTL