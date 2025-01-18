«Такого режима «ураган» давно не видела». Потапова — о вылете с AO-2025 от Павлюченковой

36-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала своё выступление на Australian Open — 2025. После победы в первом круге над 180-й в рейтинге WTA Тамарой Зиданшек из Словении (6:2, 7:5) во втором круге Потапова проиграла в трёх сетах соотечественнице — 32-й ракетке мира Анастасии Павлюченковой (6:7 (2:7), 6:2, 2:6).
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«Пускай это не самое моё длительное нахождение на «Шлеме», но я горжусь собой. Несмотря на нервы, переживания, некоторые проблемы, я смогла сделать всё возможное. Отдельно поздравляю Настюшу и одновременно восхищаюсь ей. Такого режима «ураган» в третьем сете я давно не видела! Огромной удачи дальше, Настюш. Буду болеть! Р.Ѕ. Всем, кто поддерживал и переживал, огромное спасибо, двигаемся дальше!» — написала Потапова в своём телеграм-канале.
Анастасия Павлюченкова после победы над Потаповой обыграла в третьем круге 97-ю ракетку мира Лауру Зигемунд из Германии и в 1/8 финала сыграет с 19-й в рейтинге WTA хорваткой Донной Векич.
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