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«Такого режима «ураган» давно не видела». Потапова — о вылете с AO-2025 от Павлюченковой

«Такого режима «ураган» давно не видела». Потапова — о вылете с AO-2025 от Павлюченковой
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36-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала своё выступление на Australian Open — 2025. После победы в первом круге над 180-й в рейтинге WTA Тамарой Зиданшек из Словении (6:2, 7:5) во втором круге Потапова проиграла в трёх сетах соотечественнице — 32-й ракетке мира Анастасии Павлюченковой (6:7 (2:7), 6:2, 2:6).

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 07:20 МСК
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 2 		6 2
         
Анастасия Потапова
36
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

«Пускай это не самое моё длительное нахождение на «Шлеме», но я горжусь собой. Несмотря на нервы, переживания, некоторые проблемы, я смогла сделать всё возможное. Отдельно поздравляю Настюшу и одновременно восхищаюсь ей. Такого режима «ураган» в третьем сете я давно не видела! Огромной удачи дальше, Настюш. Буду болеть! Р.Ѕ. Всем, кто поддерживал и переживал, огромное спасибо, двигаемся дальше!» — написала Потапова в своём телеграм-канале.

Анастасия Павлюченкова после победы над Потаповой обыграла в третьем круге 97-ю ракетку мира Лауру Зигемунд из Германии и в 1/8 финала сыграет с 19-й в рейтинге WTA хорваткой Донной Векич.

Календарь Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде

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