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18 января главные новости спорта, хоккей, футбол, UFC, теннис, Australian Open, НХЛ

Хвича Кварацхелия перешёл в «ПСЖ», Царукян снялся с боя против Махачева. Главное к утру
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Грузинский вингер Хвича Кварацхелия официально стал игроком «Пари Сен-Жермен», перейдя из «Наполи», армянский боец Арман Царукян снялся с титульного боя UFC 311 против Ислама Махачева, его заменит Ренато Мойкано, российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала Australian Open — 2025, обыграв Юлию Путинцеву из Казахстана. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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