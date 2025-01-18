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Коччаретто / Самсонова — Като / Сарасуа, результат матча 18 января 2025, счет 1:2 (6:4, 3:6, 3:6), 2-й круг Australian Open — 2025

Самсонова и Коччаретто проиграли Като и Сарасуа во втором круге парного Australian Open
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В ночь с 17 на 18 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч второго круга в женском парном разряде между российско-итальянским дуэтом Людмилы Самсоновой и Элизабетты Коччаретто и парой Мию Като (Япония) и Ренаты Сарасуа (Мексика). Встреча закончилась победой Като и Сарасуа в трёх сетах — 4:6, 6:3, 6:3.

Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
18 января 2025, суббота. 06:45 МСК
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Э. Коччаретто Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Мию Като
Япония
Мию Като
Рената Сарасуа
Мексика
Рената Сарасуа
М. Като Р. Сарасуа
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