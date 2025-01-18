Самсонова и Коччаретто проиграли Като и Сарасуа во втором круге парного Australian Open

В ночь с 17 на 18 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч второго круга в женском парном разряде между российско-итальянским дуэтом Людмилы Самсоновой и Элизабетты Коччаретто и парой Мию Като (Япония) и Ренаты Сарасуа (Мексика). Встреча закончилась победой Като и Сарасуа в трёх сетах — 4:6, 6:3, 6:3.