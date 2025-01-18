Гаэль Монфис обыграл четвёртую ракетку мира Фрица в третьем круге Australian Open — 2025

38-летний французский теннисист, 41-я ракетка мира Гаэль Монфис сенсационно обыграл американца, четвёртую ракетку мира Тейлора Фрица в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2025. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 7:6, 6:4.

Матч продолжался 3 часа 8 минут. Монфис сделал 22 подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Фрица 12 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем круге Монфис встретится с победителем пары Бен Шелтон — Лоренцо Музетти. Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.