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38-летний Монфис стал самым возрастным игроком, победившим представителя топ-5 на AO

38-летний Монфис стал самым возрастным игроком, победившим представителя топ-5 на AO
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41-я ракетка мира 38-летний французский теннисист Гаэль Монфис стал самым возрастным игроком в истории, которому удалось победить представителя топ-5 рейтинга на Australian Open. Сегодня, 18 января, он одолел четвёртого номера рейтинга ATP американца Тейлора Фрица в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (7:1), 6:4.

Australian Open (м). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 06:05 МСК
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		5 6 1 4
3 		7 7 7 6
             
Гаэль Монфис
41
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Монфис выиграл восьмой матч подряд. Ранее в январе он одержал победу на турнире категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия).

В четвёртом круге Australian Open — 2025 Гаэль Монфис сыграет с победителем матча между американцем Беном Шелтоном и итальянцем Лоренцо Музетти.

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