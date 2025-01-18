38-летний Монфис стал самым возрастным игроком, победившим представителя топ-5 на AO

41-я ракетка мира 38-летний французский теннисист Гаэль Монфис стал самым возрастным игроком в истории, которому удалось победить представителя топ-5 рейтинга на Australian Open. Сегодня, 18 января, он одолел четвёртого номера рейтинга ATP американца Тейлора Фрица в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (7:1), 6:4.

Монфис выиграл восьмой матч подряд. Ранее в январе он одержал победу на турнире категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия).

В четвёртом круге Australian Open — 2025 Гаэль Монфис сыграет с победителем матча между американцем Беном Шелтоном и итальянцем Лоренцо Музетти.