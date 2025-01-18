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Гаэль Монфис станцевал после победы над Тейлором Фрицем на Australian Open — 2025

Гаэль Монфис станцевал после победы над Тейлором Фрицем на Australian Open — 2025
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38-летний французский теннисист, 41-я ракетка мира Гаэль Монфис танцем отпраздновал выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче третьего круга он обыграл американца, четвёртую ракетку мира Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 7:6, 6:4.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Australian Open (м). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 06:05 МСК
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		5 6 1 4
3 		7 7 7 6
             
Гаэль Монфис
41
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Отметим, что Монфис стал самым возрастным игроком в истории, которому удалось обыграть игрока топ-5 рейтинга на Australian Open.

В следующем круге Монфис встретится с победителем пары Бен Шелтон — Лоренцо Музетти. Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.

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