Гаэль Монфис станцевал после победы над Тейлором Фрицем на Australian Open — 2025

38-летний французский теннисист, 41-я ракетка мира Гаэль Монфис танцем отпраздновал выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче третьего круга он обыграл американца, четвёртую ракетку мира Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 7:6, 6:4.
Фото: кадр из трансляции
Фото: кадр из трансляции
Фото: кадр из трансляции
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Отметим, что Монфис стал самым возрастным игроком в истории, которому удалось обыграть игрока топ-5 рейтинга на Australian Open.
В следующем круге Монфис встретится с победителем пары Бен Шелтон — Лоренцо Музетти. Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.
- 18 января 2025
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