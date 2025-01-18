Гаэль Монфис станцевал после победы над Тейлором Фрицем на Australian Open — 2025

38-летний французский теннисист, 41-я ракетка мира Гаэль Монфис танцем отпраздновал выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче третьего круга он обыграл американца, четвёртую ракетку мира Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 7:6, 6:4.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Отметим, что Монфис стал самым возрастным игроком в истории, которому удалось обыграть игрока топ-5 рейтинга на Australian Open.

В следующем круге Монфис встретится с победителем пары Бен Шелтон — Лоренцо Музетти. Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.