Хачанов стал пятым представителем топ-20 на AO-2025, который проиграл тинейджеру

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал уже пятым представителем топ-20 посева на Открытом чемпионате Австралии – 2025, кто проиграл участнику молодёжного Итогового чемпионата ATP — 2024 в Джидде.

Представители топ-20, проигравшие тинейджерам (5) на AO-2025:

Алекс Михельсен (США, 42-я ракетка мира, 20 лет) – Стефанос Циципас (Греция, 11) – первый круг;

Жоао Фонсека (Бразилия, Q, 112-я ракетка мира, 18 лет) — Андрей Рублёв (девятая ракетка мира, Россия) — 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5) — первый круг;

Якуб Меншик (Чехия, 48-я ракетка мира, 19 лет) — Каспер Рууд (шестая ракетка мира, Норвегия) — второй круг;

Лёнер Тин (США, Q, 121-я ракетка мира, 19 лет) — Даниил Медведев (пятая ракетка мира, Россия) — второй круг;

Алекс Михельсен (США, 42-я ракетка мира, 20 лет) – Карен Хачанов (Россия, 19) – третий круг.