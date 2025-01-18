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Хачанов стал пятым представителем топ-20 на AO-2025, который проиграл тинейджеру

Хачанов стал пятым представителем топ-20 на AO-2025, который проиграл тинейджеру
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал уже пятым представителем топ-20 посева на Открытом чемпионате Австралии – 2025, кто проиграл участнику молодёжного Итогового чемпионата ATP — 2024 в Джидде.

Представители топ-20, проигравшие тинейджерам (5) на AO-2025:

Алекс Михельсен (США, 42-я ракетка мира, 20 лет) – Стефанос Циципас (Греция, 11) – первый круг;
Жоао Фонсека (Бразилия, Q, 112-я ракетка мира, 18 лет) — Андрей Рублёв (девятая ракетка мира, Россия) — 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5) — первый круг;
Якуб Меншик (Чехия, 48-я ракетка мира, 19 лет) — Каспер Рууд (шестая ракетка мира, Норвегия) — второй круг;
Лёнер Тин (США, Q, 121-я ракетка мира, 19 лет) — Даниил Медведев (пятая ракетка мира, Россия) — второй круг;
Алекс Михельсен (США, 42-я ракетка мира, 20 лет) – Карен Хачанов (Россия, 19) – третий круг.

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