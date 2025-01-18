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Гаэль Монфис повторил достижение Роджера Федерера на турнирах «Большого шлема»

Гаэль Монфис повторил достижение Роджера Федерера на турнирах «Большого шлема»
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41-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис стал лишь вторым игроком в возрасте 38 лет и старше с 1991 года, которому удалось выйти в четвёртый круг на турнире «Большого шлема». Сегодня, 18 января, он одолел четвёртого номера рейтинга ATP американца Тейлора Фрица в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (7:1), 6:4.

Australian Open (м). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 06:05 МСК
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		5 6 1 4
3 		7 7 7 6
             
Гаэль Монфис
41
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

За последние 26 лет такое достижение покорялось только 20-кратному победителю турниров «Большого шлема» швейцарцу Роджеру Федереру. Он несколько раз выходил в 1/8 финала мэйджоров в возрасте 38 лет и старше.

В четвёртом круге Australian Open — 2025 Гаэль Монфис сыграет с победителем матча между американцем Беном Шелтоном и итальянцем Лоренцо Музетти.

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