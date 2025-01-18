Вероника Кудерметова вышла в четвёртый круг Australian Open — 2025, обыграв Хаддад-Майю

75-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в 1/8 финала Australian Open — 2025. В третьем круге она уверенно обыграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю (17-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4: 6:3.

Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время Кудерметова выполнила одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Хаддад-Майи четыре эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Вероника Кудерметова сыграет с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной и итальянкой Жасмин Паолини.