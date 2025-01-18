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Вероника Кудерметова вышла в четвёртый круг Australian Open — 2025, обыграв Хаддад-Майю

Вероника Кудерметова вышла в четвёртый круг Australian Open — 2025, обыграв Хаддад-Майю
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75-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в 1/8 финала Australian Open — 2025. В третьем круге она уверенно обыграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю (17-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4: 6:3.

Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 08:20 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
17
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Вероника Кудерметова
75
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время Кудерметова выполнила одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Хаддад-Майи четыре эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Вероника Кудерметова сыграет с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной и итальянкой Жасмин Паолини.

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