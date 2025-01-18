Вероника Кудерметова вышла в четвёртый круг Australian Open — 2025, обыграв Хаддад-Майю
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75-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в 1/8 финала Australian Open — 2025. В третьем круге она уверенно обыграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю (17-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4: 6:3.
Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 08:20 МСК
17
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
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75
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время Кудерметова выполнила одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Хаддад-Майи четыре эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.
В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Вероника Кудерметова сыграет с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной и итальянкой Жасмин Паолини.
Комментарии
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