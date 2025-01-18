Петрова: Андреева переиграла польскую теннисистку и отомстила за Блинкову

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в парном разряде российская теннисистка Надежда Петрова отреагировала на выход Мирры Андреевой во вторую неделю Открытого чемпионата Австралии – 2025.

Напомним, в матче третьего круга AO-2025 17-летняя россиянка в трёх сетах обыграла представительницу Польши Магдалену Френх (26-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:2, 1:6, 6:2.

«Мирра Андреева — очень большая молодец. У неё был сложный второй матч физически, но было видно, что она восстановилась. Мирра переиграла польскую теннисистку, отомстив за Блинкову», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.