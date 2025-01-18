Петрова: Андреева переиграла польскую теннисистку и отомстила за Блинкову
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Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в парном разряде российская теннисистка Надежда Петрова отреагировала на выход Мирры Андреевой во вторую неделю Открытого чемпионата Австралии – 2025.
Напомним, в матче третьего круга AO-2025 17-летняя россиянка в трёх сетах обыграла представительницу Польши Магдалену Френх (26-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:2, 1:6, 6:2.
Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 07:00 МСК
26
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|1
|6
15
Мирра Андреева
М. Андреева
«Мирра Андреева — очень большая молодец. У неё был сложный второй матч физически, но было видно, что она восстановилась. Мирра переиграла польскую теннисистку, отомстив за Блинкову», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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