Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алекс де Минор вышел в четвёртый круг Australian Open — 2025

Алекс де Минор вышел в четвёртый круг Australian Open — 2025
Комментарии

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в 1/8 финала Australian Open — 2025. В третьем круге он в четырёх сетах обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (31-й номер рейтинга ATP). Матч завершился со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 6:3, 6:3.

Australian Open (м). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 06:10 МСК
Франсиско Серундоло
31
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 		6 3 3 3
5 		7 7 6 6
             
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Встреча продолжалась 3 часа 53 минуты. За это время де Минор выполнил семь подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 16. На счету Серундоло пять эйсов, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии де Минор сыграет с американцем Алексом Михельсеном.

Календарь Australian Open - 2025 (м)
Сетка Australian Open - 2025 (м)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android