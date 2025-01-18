Алекс де Минор вышел в четвёртый круг Australian Open — 2025

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в 1/8 финала Australian Open — 2025. В третьем круге он в четырёх сетах обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (31-й номер рейтинга ATP). Матч завершился со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа 53 минуты. За это время де Минор выполнил семь подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 16. На счету Серундоло пять эйсов, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии де Минор сыграет с американцем Алексом Михельсеном.