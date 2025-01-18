Петрова: Медведев нас очень разочаровал, Дане самому не верится, что он упустил этот матч

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в парном разряде российская теннисистка Надежда Петрова прокомментировала поражение Даниила Медведева во втором круге Australian Open — 2025.

«Медведев всех нас очень разочаровал. Мне кажется, ему самому не верится, что он упустил этот матч, ведь были шансы. Было расхлябанное начало в первом сете, потом он повёл 3:1, была возможность забрать второй брейк и сделать 4:1, увеличивая разницу. Но Даниил дал возможность сопернику вернуться в игру, сделав 3:2. Медведев отдал свою подачу и играл очень мягко. Он дал понять сопернику, что против него можно играть. Поэтому Тина было не остановить.

Он сыграл отлично, хорошо передвигался и держал дальние розыгрыши, а также обводил Даню. Парень молодец, что не дрогнул, сыграл до конца и довёл пятисетовый матч до победы. Ошибка Дани заключается в том, что он позволил сопернику с ним так поступить. Никого нельзя недооценивать. Нужно выходить и делать своё дело, тратя минимум сил и энергии, ведь «Большой шлем» — очень затяжной турнир», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.