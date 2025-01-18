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Вероника Кудерметова впервые в карьере вышла во вторую неделю Australian Open

Вероника Кудерметова впервые в карьере вышла во вторую неделю Australian Open
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75-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова впервые в своей карьере сыграет во второй неделе Australian Open. Сегодня, 18 января, в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 она уверенно обыграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю.

Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 08:20 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
17
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Вероника Кудерметова
75
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Ранее лучшим результатом Кудерметовой на австралийском турнире «Большого шлема» был третий круг (2021, 2022). Лучшим результатом Вероники на мэйджорах в карьере является выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2022.

В четвёртом круге Australian Open Вероника Кудерметова сыграет с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной и итальянкой Жасмин Паолини.

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