Вероника Кудерметова впервые в карьере вышла во вторую неделю Australian Open

75-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова впервые в своей карьере сыграет во второй неделе Australian Open. Сегодня, 18 января, в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 она уверенно обыграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю.

Ранее лучшим результатом Кудерметовой на австралийском турнире «Большого шлема» был третий круг (2021, 2022). Лучшим результатом Вероники на мэйджорах в карьере является выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2022.

В четвёртом круге Australian Open Вероника Кудерметова сыграет с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной и итальянкой Жасмин Паолини.