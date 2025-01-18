Лёнер Тин вышел в четвёртый круг Australian Open — 2025, уверенно обыграв Муте
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121-я ракетка мира 19-летний американский теннисист Лёнер Тин вышел в 1/8 финала Australian Open — 2025. В матче третьего круга он одержал уверенную победу над французом Корентеном Муте (69-й номер рейтинга ATP) — 7:6 (12:10), 6:3, 6:3.
Напомним, во втором раунде Тин в пяти сетах обыграл россиянина Даниила Медведева.
Australian Open (м). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 07:45 МСК
69
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 3
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121
Лёнер Тин
Л. Тин
Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. За это время Тин выполнил одну подачу навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Муте три эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.
В четвёртом круге Лёнер Тин сыграет с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия) — Фабиан Марожан (Венгрия).
Комментарии
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