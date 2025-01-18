Четыре россиянки сыграют в 1/8 финала ТБШ впервые с 2016 года

Четыре российские теннисистки вышли в четвёртый круг Australian Open — 2025. Ими стали Мирра Андреева (14-я сеяная турнира), Анастасия Павлюченкова (27), Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина (9).

В последний раз столько россиянок играло на стадии 1/8 финала на турнире «Большого шлема» больше восьми лет назад — на Уимблдоне-2016. В их число входила Павлюченкова, а также Екатерина Макарова, Елена Веснина и Светлана Кузнецова.

В четвёртом круге AO-2025 Андреева сыграет с белоруской Ариной Соболенко (1), Павлюченкова — с хорваткой Донной Векич (18), Касаткина — с американкой Эммой Наварро (8). Кудерметова узнает свою соперницу позднее.