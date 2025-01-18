Михельсен обратился к маме после победы над Хачановым на Australian Open — 2025

42-й номер в рейтинге ATP американский теннисист Алекс Михельсен обратился к маме после победы в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2025. Он обыграл россиянина, 19-ю ракетку мира Карена Хачанова со счётом 6:3, 7:6, 6:2.

«Мам, привет. Извини, что звонил тебе всего минуту сегодня. Был немного занят, скоро наберу. Я люблю тебя. Скучаю по тебе», — сказал Михельсен в интервью на корте.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 Алекс Михельсен сыграет с победителем матча между 31-й ракеткой мира Франсиско Серундоло (Аргентина) и восьмым в рейтинге ATP Алексом де Минором (Австралия).