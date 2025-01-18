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Надежда Петрова: у Андреевой есть все возможности, чтобы переиграть Соболенко

Надежда Петрова: у Андреевой есть все возможности, чтобы переиграть Соболенко
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Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в парном разряде российская теннисистка Надежда Петрова поделилась ожиданиями от матча соотечественницы Мирры Андреевой с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025.

Australian Open (ж). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
15
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Что касается матча Андреева — Соболенко, шансы есть всегда. Мирра будет выходить на эту игру с особым настроем, потому что ей нечего терять. Ей нужно будет показывать свой лучший теннис и постараться заставить Соболенко начать нервничать. Но никто не знает, как всё сложится.

Мирре очень интересно в начале сезона сыграть с такой теннисисткой, чтобы увидеть, на каком уровне она находится и сделала ли правильную работу перед этим сезоном. Думаю, будет очень интересно следить за этим матчем. У Мирры есть все возможности, чтобы переиграть Арину», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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