Надежда Петрова: у Андреевой есть все возможности, чтобы переиграть Соболенко

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в парном разряде российская теннисистка Надежда Петрова поделилась ожиданиями от матча соотечественницы Мирры Андреевой с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025.
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«Что касается матча Андреева — Соболенко, шансы есть всегда. Мирра будет выходить на эту игру с особым настроем, потому что ей нечего терять. Ей нужно будет показывать свой лучший теннис и постараться заставить Соболенко начать нервничать. Но никто не знает, как всё сложится.
Мирре очень интересно в начале сезона сыграть с такой теннисисткой, чтобы увидеть, на каком уровне она находится и сделала ли правильную работу перед этим сезоном. Думаю, будет очень интересно следить за этим матчем. У Мирры есть все возможности, чтобы переиграть Арину», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 18 января 2025
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