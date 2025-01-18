Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лёнер Тин — самый молодой участник четвёртого круга AO со времён Рафаэля Надаля

Лёнер Тин — самый молодой участник четвёртого круга AO со времён Рафаэля Надаля
Комментарии

121-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тин стал самым юным игроком, которому удалось выйти в четвёртый круг Australian Open, с 2005 года. Сегодня в матче третьего круга он одержал уверенную победу над французом Корентеном Муте — 7:6 (12:10), 6:3, 6:3.

Australian Open (м). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 07:45 МСК
Корентен Муте
69
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 10 		3 3
7 12 		6 6
             
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин

В 2005 году в четвёртый круг AO вышел испанец Рафаэль Надаль в возрасте 18 лет. Тогда он проиграл австралийцу Ллейтону Хьюитту.

Сейчас Тину 19 лет 47 дней. Стоит отметить, что Лёнер попал в основную сетку турнира в Мельбурне, преодолев квалификационный раунд. Во втором круге молодой американец обыграл российского теннисиста Даниила Медведева.

Материалы по теме
Лёнер Тин вышел в четвёртый круг Australian Open — 2025, уверенно обыграв Муте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android