Лёнер Тин — самый молодой участник четвёртого круга AO со времён Рафаэля Надаля

121-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тин стал самым юным игроком, которому удалось выйти в четвёртый круг Australian Open, с 2005 года. Сегодня в матче третьего круга он одержал уверенную победу над французом Корентеном Муте — 7:6 (12:10), 6:3, 6:3.

В 2005 году в четвёртый круг AO вышел испанец Рафаэль Надаль в возрасте 18 лет. Тогда он проиграл австралийцу Ллейтону Хьюитту.

Сейчас Тину 19 лет 47 дней. Стоит отметить, что Лёнер попал в основную сетку турнира в Мельбурне, преодолев квалификационный раунд. Во втором круге молодой американец обыграл российского теннисиста Даниила Медведева.