Лёнер Тин — самый молодой участник четвёртого круга AO со времён Рафаэля Надаля
Поделиться
121-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тин стал самым юным игроком, которому удалось выйти в четвёртый круг Australian Open, с 2005 года. Сегодня в матче третьего круга он одержал уверенную победу над французом Корентеном Муте — 7:6 (12:10), 6:3, 6:3.
Australian Open (м). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 07:45 МСК
69
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|3
|
|6
|6
121
Лёнер Тин
Л. Тин
В 2005 году в четвёртый круг AO вышел испанец Рафаэль Надаль в возрасте 18 лет. Тогда он проиграл австралийцу Ллейтону Хьюитту.
Сейчас Тину 19 лет 47 дней. Стоит отметить, что Лёнер попал в основную сетку турнира в Мельбурне, преодолев квалификационный раунд. Во втором круге молодой американец обыграл российского теннисиста Даниила Медведева.
Комментарии
- 18 января 2025
-
11:56
-
11:45
-
11:36
-
11:30
-
11:26
-
11:10
-
10:56
-
10:56
-
10:50
-
10:38
-
10:32
-
10:22
-
10:13
-
10:10
-
10:08
-
09:58
-
09:51
-
09:50
-
09:41
-
09:38
-
09:30
-
09:24
-
09:12
-
08:21
-
08:00
-
07:45
-
07:12
-
06:48
-
06:34
-
06:15
-
06:11
-
05:53
-
05:30
-
04:58
-
04:56