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Джокович и Монфис повторили достижение, установленное в последний раз в 1978 году

Джокович и Монфис повторили достижение, установленное в последний раз в 1978 году
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и бывшая шестая ракетка мира француз Гаэль Монфис стали первой парой игроков, которой удалось выйти в четвёртый круг на одном турнире «Большого шлема» в возрасте 37 лет и старше.

В последний раз подобное достижение было установлено в 1978 году. На Australian Open в таком возрасте в 1/8 финала вышли австралийцы Кен Розуолл и Боб Кармайкл.

В четвёртом круге AO-2025 37-летний Новак Джокович сыграет с чехом Иржи Легечкой. 38-летний Гаэль Монфис узнает своего соперника в матче между американцем Беном Шелтоном и итальянцем Лоренцо Музетти.

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