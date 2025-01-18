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Фриц прокомментировал неожиданное поражение от Монфиса в третьем круге АО-2025

Фриц прокомментировал неожиданное поражение от Монфиса в третьем круге АО-2025
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Финалист US Open — 2024, четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о поражении от француза Гаэля Монфиса в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:3, 5:7, 6:7, 4:6.

Australian Open (м). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 06:05 МСК
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		5 6 1 4
3 		7 7 7 6
             
Гаэль Монфис
41
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

«Ужасно вылетать в третьем круге. Обычно я себя очень жёстко критикую, но в данном случае Гаэль провёл отличный матч. Он невероятно подавал. Я не мог прочитать, куда он будет подавать в важные моменты. У него был высокий процент попадания первым мячом. А когда не попадал первые подачи, исполнял великолепные вторые. Мне было очень трудно что-то сделать. Даже если я знал, куда полетит мяч, у меня не получалось его обработать. Во многих розыгрышах я просто ничего не мог сделать», — сказал Фриц на пресс-конференции.

В следующем круге Монфис встретится с победителем пары Бен Шелтон — Лоренцо Музетти. Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.

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