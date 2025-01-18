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ВАДА может подать апелляцию по делу Иги Швёнтек до 21 января

ВАДА может подать апелляцию по делу Иги Швёнтек до 21 января
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) всё ещё может оспорить решение по допинг-делу пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» польской теннисистки Иги Швёнтек. Крайний срок подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) — 21 января.

Как сообщает Ubitennis со ссылкой на представителя ВАДА, в организации «не могут комментировать детали дела Иги Швёнтек, поскольку оно всё ещё расследуется».

Напомним, в пробе польской теннисистки второй ракетки мира Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.

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