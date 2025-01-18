«Нет оправданий». Эмма Радукану — о разгромном поражении от Швёнтек на AO-2025

61-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала разгромное поражение от пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» польки Иги Швёнтек в третьем круге Australian Open — 2025.

«Она играла очень хорошо, но я также думаю, что я сама играла не очень здорово. Не очень удачная комбинация. Когда топ-игрок играет идеально, это будет сложный матч… Очевидно, что счёт был довольно жестоким.

Нет никаких оправданий по поводу спины или с точки зрения физической подготовки. Учитывая мою подготовку, мы должны быть благодарны за то, что находимся в таком положении», — приводит слова Радукану Eurosport.