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Новак Джокович оценил своего соперника по 1/8 финала Australian Open — 2025

Новак Джокович оценил своего соперника по 1/8 финала Australian Open — 2025
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Победитель 24 турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высоко оценил игру 29-й ракетки мира чешского теннисиста Иржи Легечки. Они сойдутся в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025.

Australian Open (м). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
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Иржи Легечка
29
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

«Он в очень хорошей форме. Я снова сыграю с соперником из Чехии.У игроков чешской школы потрясающие стабильные бэкхенды. Легечка – один из самых физически подготовленных парней в туре. Думаю, его подачу недооценивают. Он выигрывает много очков за счёт неё. Это мощное оружие.

Чем больше выигрываешь, тем ты увереннее в себе. Думаю, он чувствует, что может меня обыграть. Очень жду нашей встречи. Я показал хороший теннис в третьем круге. Надеюсь, результат будет таким же», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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