«Никто не хочет видеть её в своей сетке». Касаткина — о победе над Путинцевой на AO-2025
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10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу в третьем круге Australian Open — 2025 над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 05:10 МСК
23
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
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Дарья Касаткина
Д. Касаткина
— Наверное, вы были не очень рады сыграть с Юлией, она непростой соперник. Что вам сегодня понравилось в вашей игре?
— Если честно, никто не хочет видеть её имя в своей сетке (улыбается). В первом сете было то, что я и ожидала, – тяжёлое начало, борьба, плюс сегодня было жарко, тяжёлые условия, длинные розыгрыши. Очень довольна победой и тем, как я смогла перевернуть первый сет. Я уступала, но сделала камбэк. Рада, что матч не превратился в марафон и я смогла закрыть его в двух сетах, — сказала Касаткина на пресс-конференции.
Комментарии
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