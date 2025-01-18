Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от матча четвёртого круга на Australian Open — 2025

10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о своём предстоящем матче четвёртого круга Australian Open — 2025, в котором она сыграет с восьмой ракеткой мира американкой Эммой Наварро.
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— Дальше у вас Эмма Наварро, что скажете о её игре?
— Скажу, что у нас есть некоторые схожести в игре, в стиле игры. Не знаю, чего ожидать, мы только один раз вместе тренировались и один раз я снимала её для своего влога. Посмотрим, что будет. Эмма – приятная девчонка, я с удовольствием выйду с ней на корт в четвёртом раунде АО. Это будет мой первый четвёртый круг здесь, я этому очень рада. Сейчас наслаждаюсь этим днём, завтра буду готовиться, и глазом моргнуть не успею, как буду уже играть матч, — сказала Касаткина на пресс-конференции.
- 18 января 2025
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