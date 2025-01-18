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Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от матча четвёртого круга на Australian Open — 2025

Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от матча четвёртого круга на Australian Open — 2025
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10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о своём предстоящем матче четвёртого круга Australian Open — 2025, в котором она сыграет с восьмой ракеткой мира американкой Эммой Наварро.

Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Эмма Наварро
8
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

— Дальше у вас Эмма Наварро, что скажете о её игре?
— Скажу, что у нас есть некоторые схожести в игре, в стиле игры. Не знаю, чего ожидать, мы только один раз вместе тренировались и один раз я снимала её для своего влога. Посмотрим, что будет. Эмма – приятная девчонка, я с удовольствием выйду с ней на корт в четвёртом раунде АО. Это будет мой первый четвёртый круг здесь, я этому очень рада. Сейчас наслаждаюсь этим днём, завтра буду готовиться, и глазом моргнуть не успею, как буду уже играть матч, — сказала Касаткина на пресс-конференции.

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