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Бен Шелтон обыграл Лоренцо Музетти в третьем круге Australian Open — 2025

Бен Шелтон обыграл Лоренцо Музетти в третьем круге Australian Open — 2025
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20-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон обыграл итальянца Лоренцо Музетти (15-й номер ATP) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:4, 7:6.

Australian Open (м). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 09:10 МСК
Бен Шелтон
20
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 7 7
3 		6 4 6 5
             
Лоренцо Музетти
15
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Матч продолжался 2 часа 52 минуты. Шелтон сделал 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Музетти два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Шелтон встретится с победителем пары Гаэлем Монфисом из Франции. Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.

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