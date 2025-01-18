Бен Шелтон обыграл Лоренцо Музетти в третьем круге Australian Open — 2025

20-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон обыграл итальянца Лоренцо Музетти (15-й номер ATP) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:4, 7:6.

Матч продолжался 2 часа 52 минуты. Шелтон сделал 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Музетти два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Шелтон встретится с победителем пары Гаэлем Монфисом из Франции. Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.