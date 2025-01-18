«Это ракеты!» Касаткина объяснила, почему сложно играть против Соболенко

10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, почему сложно играть с лидером мирового рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко.

— А с Ариной каково играть? Что это за вызов?

— Соболенко? А то есть же ещё Арина Родионова, не забывайте! Моя подруга (смеётся). Конечно, Арина – это большой вызов, у неё есть мощь, сейчас она двигается на корте гораздо лучше, чем пару лет назад. Сейчас она и в обороне здорово играет, у неё стало больше вариативности, а её подача летит 200 км/ч. Тяжело весь матч справляться с такой атакой, плюс ментально она стала очень сильной. Раньше у неё были перепады, сейчас она гораздо стабильнее. Ну и по результатам видно, она же сейчас первая ракетка, лучший игрок в мире. Это заслуженно.

— Её мячи иначе летят?

— Да это ракеты! — сказала Касаткина на пресс-конференции.