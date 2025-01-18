Путинцева назвала Касаткину ругательным словом после поражения на АО. Россиянка ответила

23-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева написала ругательный комментарий на странице россиянки Дарьи Касаткиной в социальных сетях после поражения в матче третьего круга Australian Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 5:7, 1:6.

«Сучка», — написала Путинцева под публикацией Касаткиной о выходе в четвёртый круг Australian Open — 2025.

«Мы найдём тебе финансиста», — ответила на комментарий Касаткина.

В четвёртом круге Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде Касаткина встретится с восьмой в рейтинге WTA американкой Эммой Наварро. Победитель этого матча в четвертьфинале может сыграть со второй ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши.