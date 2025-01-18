Путинцева назвала Касаткину ругательным словом после поражения на АО. Россиянка ответила
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23-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева написала ругательный комментарий на странице россиянки Дарьи Касаткиной в социальных сетях после поражения в матче третьего круга Australian Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 5:7, 1:6.
Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 05:10 МСК
23
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
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Дарья Касаткина
Д. Касаткина
«Сучка», — написала Путинцева под публикацией Касаткиной о выходе в четвёртый круг Australian Open — 2025.
«Мы найдём тебе финансиста», — ответила на комментарий Касаткина.
В четвёртом круге Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде Касаткина встретится с восьмой в рейтинге WTA американкой Эммой Наварро. Победитель этого матча в четвертьфинале может сыграть со второй ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши.
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