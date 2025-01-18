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Путинцева назвала Касаткину ругательным словом после поражения на АО. Россиянка ответила

Путинцева назвала Касаткину ругательным словом после поражения на АО. Россиянка ответила
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23-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева написала ругательный комментарий на странице россиянки Дарьи Касаткиной в социальных сетях после поражения в матче третьего круга Australian Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 5:7, 1:6.

Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 05:10 МСК
Юлия Путинцева
23
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

«Сучка», — написала Путинцева под публикацией Касаткиной о выходе в четвёртый круг Australian Open — 2025.

«Мы найдём тебе финансиста», — ответила на комментарий Касаткина.

В четвёртом круге Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде Касаткина встретится с восьмой в рейтинге WTA американкой Эммой Наварро. Победитель этого матча в четвертьфинале может сыграть со второй ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши.

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