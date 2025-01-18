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«Если честно, всё выглядит не очень». Рыбакина оценила свою травму перед 1/8 финала AO

«Если честно, всё выглядит не очень». Рыбакина оценила свою травму перед 1/8 финала AO
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Чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина с тревогой высказалась о повреждении, которое получила в матче с украинкой Даяной Ястремской (33-я ракетка мира) в рамках третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2025. Рыбакина победила со счётом 6:3, 6:4, однако во время поединка Елена была вынуждена вызвать физиотерапевта из-за травмы спины.

Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 06:10 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Даяна Ястремская
33
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

«Ещё не знаю, насколько серьёзно повреждение. Конечно, не очень хорошо, раз это нижняя часть спины. Надеюсь, мы сможем сделать всё возможное за эти полтора дня, но пока, если честно, всё выглядит не очень», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

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