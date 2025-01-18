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Элина Свитолина с «баранкой» обыграла Жасмин Паолини в третьем круге Australian Open

Элина Свитолина с «баранкой» обыграла Жасмин Паолини в третьем круге Australian Open
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27-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвёртый круг Australian Open — 2025. В матче третьего раунда она обыграла четвёртую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:0.

Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 11:10 МСК
Элина Свитолина
27
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 0
         
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. За это время Свитолина выполнила семь подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Паолини ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 Элина Свитолина сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

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