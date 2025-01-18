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Гаэль Монфис ответил, рассчитывает ли он на титул на Australian Open — 2025

Гаэль Монфис ответил, рассчитывает ли он на титул на Australian Open — 2025
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38-летний французский теннисист, 41-я ракетка мира Гаэль Монфис ответил на вопрос, думает ли о том, что может выиграть титул на Australian Open — 2025.

«Нет, честно говоря, не думаю, что могу даже мечтать о том, чтобы выиграть титул здесь. Моя мечта — иметь больше детей, наслаждаться семьёй и оставаться здоровым. Теннис — это здорово, это фантастическое дополнение к моей жизни, но это не мой приоритет. Он просто приносит мне удовольствие», — приводит слова Монфиса Punto de Break.

Сегодня, 18 января, Монфис одолел четвёртого номера рейтинга ATP американца Тейлора Фрица в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (7:1), 6:4.

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