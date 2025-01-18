Супруги Монфис и Свитолина в один день обыграли четвёртых ракеток мира на AO-2025

Супруги Гаэль Монфис (Франция) и Элина Свитолина (Украина) в один день обыграли четвёртых ракеток мира на Australian Open — 2025.

В матче третьего раунда 27-я ракетка мира Свитолина обыграла четвёртую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:0.

Ранее 38-летний Монфис сенсационно обыграл американца четвёртую ракетку мира Тейлора Фрица в матче за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 7:6, 6:4.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.