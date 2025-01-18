Супруги Монфис и Свитолина в один день обыграли четвёртых ракеток мира на AO-2025
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Супруги Гаэль Монфис (Франция) и Элина Свитолина (Украина) в один день обыграли четвёртых ракеток мира на Australian Open — 2025.
В матче третьего раунда 27-я ракетка мира Свитолина обыграла четвёртую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:0.
Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 11:10 МСК
27
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
|6
|
|4
|0
4
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Ранее 38-летний Монфис сенсационно обыграл американца четвёртую ракетку мира Тейлора Фрица в матче за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 7:6, 6:4.
Australian Open (м). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 06:05 МСК
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|6 1
|4
|
|7
|7 7
|6
41
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.
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