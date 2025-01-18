Янник Синнер вышел в 1/8 финала Australian Open — 2025, уверенно обыграв Гирона

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвёртый круг Australian Open — 2025. В матче третьего раунда он одержал уверенную победу над американцем Маркосом Гироном (46-й номер рейтинга ATP) в трёх сетах — 6:3, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 59 минут. За это время Синнер выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Гирона два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Янник Синнер сыграет с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия) — Хольгер Руне (Дания, 13). Напомним, итальянец является действующим чемпионом турнира в Мельбурне.