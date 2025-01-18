Янник Синнер вышел в 1/8 финала Australian Open — 2025, уверенно обыграв Гирона
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвёртый круг Australian Open — 2025. В матче третьего раунда он одержал уверенную победу над американцем Маркосом Гироном (46-й номер рейтинга ATP) в трёх сетах — 6:3, 6:4, 6:2.
Australian Open (м). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 11:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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46
Маркос Гирон
М. Гирон
Матч продолжался 1 час 59 минут. За это время Синнер выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Гирона два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.
В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Янник Синнер сыграет с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия) — Хольгер Руне (Дания, 13). Напомним, итальянец является действующим чемпионом турнира в Мельбурне.
Комментарии
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